Aston Martin подготовил новое гоночное авто Vantage GT4

<p><strong>Aston Martin</strong> представила на рынок свежую разработку — <strong>Vantage GT4</strong>, целенаправленно созданный для гонок в категории <strong>GT4.</strong> Этот автомобиль делится большинством своих механических и конструктивных элементов с массовой моделью <strong>Vantage,</strong> образуя уникальное сочетание атрибутов гоночного болида и автомобиля для повседневной езды. Выдающейся чертой <strong>Vantage GT4</strong> является его трансмиссия, которая благодаря специфическому программному обеспечению от<strong> ZF/AMR Motorsport,</strong> превращает стандартную восьмиступенчатую автоматическую коробку передач в версию с шестью ступенями и возможностью переключения скоростей кнопками.</p> <p>При этом, использование седьмой и восьмой передачи ограничено. Модель оснащена двигателем <strong>V8 Biturbo</strong> от <strong>AMG</strong> объемом 4 литра, мощностью 469 л.с. и крутящим моментом 640 Нм, что немного уступает характеристикам базовой версии <strong>Vantage,</strong> имеющей 656 л.с. и 800 Нм. Тем не менее, <strong>GT4</strong> компенсирует эти показатели за счет оптимизированной аэродинамики и улучшений в системах подвески и торможения, пишет <a href="https://speedme.ru/posts/id-63479-aston-martin-predstavil-gonochnyj-avtomobil-s-dushoj-dorozhnogo-sportkara" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU</a>.</p> <p>К особенностям <strong>Vantage GT4</strong> также относится наличие полноценного защитного каркаса на алюминиевом шасси и капота из композитных материалов с использованием льна для усиления воздушного потока и охлаждения двигателя. В салоне присутствует спортивное сиденье с шеститочечными ремнями безопасности, климат-контроль и огнетушитель, а также доступны дополнительные опции, включая заднюю камеру и систему гидратации для водителя. Модель <strong>Vantage GT4 </strong>уже успела заявить о себе на гонке <strong>IMSA Michelin Pilot Challenge </strong>в рамках<strong> Rolex 24 Hours at Daytona</strong>, начало производства было объявлено, и первые автомобили уже доставлены заказчикам.</p> <p>В планах <strong>Aston Martin</strong> — выпуск дополнительных 40 автомобилей в течение 2024 года. Так, <strong>Vantage GT4 </strong>от <strong>Aston Martin</strong> продолжает богатые гоночные традиции бренда, предлагая автолюбителям неповторимое сочетание дорожных и гоночных инноваций, гарантируя восхитительные впечатления от вождения.</p>