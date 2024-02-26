Карлсон обвинил Обаму в «продюсировании расизма»

Бывший президент США Барак Обама никогда не стремился сплотить американцев и сейчас продолжает «продюсировать расизм» по отношению к белым, работая на Netflix. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в новом видео на своем сайте.

По словам Карлсона, сейчас многим становится очевидно, что образ Обамы был «построен на расе и ненависти», а к президентству его привела «вина белых» и «гнев в отношении белых».

«Обама казался человеком, способным сплотить страну. Наш первый наполовину белый президент. Он мог взглянуть на расовый вопрос с обеих сторон, но нет. Он видел лишь одну сторону. Основанную на ненависти», — сказал Карлсон.

Он напомнил, что сейчас Обама вместе со своей «свихнувшейся от ненависти» супругой Мишель работают как продюсеры на Netflix. Их деятельность усугубляет расовый раскол в Соединенных Штатах посредством художественных драм. Карлсон привел в пример фильм «Оставь мир позади». Картина рассказывает о мире, в котором случился коллапс технологий, и людям пришлось отказаться от смартфонов и компьютеров.

В фильме показана семья белых, которая проводит отпуск в загородном доме. Однажды к ним приходят темнокожие отец с дочерью, которые просят пустить их на ночлег. Хозяева дома пускают их, однако сразу начинают в чем-то подозревать гостей, поскольку «они черные». Карлсон отмечает, что тема расового конфликта неоднократно повторяется в картине.

Журналист отметил отличие подобного сюжета от прошлых заявлений Обамы, который прославился фразой о том, что «нет черной Америки, нет белой Америки, есть лишь одна Америка».

«Поэтому с тех пор он начал подпитывать расовую ненависть. А в результате – хаос», — сказал Карлсон.

Редактор журнала American Spectator Скотт Маккей прокомментировал для Карлсона ситуацию. По его мнению, фильм отражает «мировоззрение Обамы». Он напомнил, что бывший президент как продюсер активно вносил правки в сценарий картины, чтобы сделать ее «более реалистичной». Однако в результате «Оставь мир позади» стал историей о конце света, в которую «впрыснули расовые вопросы».

Обама таким образом показывает свое отношение ко всем белым американцам, в том числе и к своим избирателям, подчеркнул Маккей. Он обратил внимание, что в показанном Карлсоном отрывке продемонстрирован апокалипсис, а в подобных ситуациях расовые вопросы отходят на второй план. В пример публицист привел сплочение американцев вокруг президента Джорджа Буша после теракта 11 сентября 2001 года.

«И от этого мы пришли к тому, что Обамы продюсируют фильм, в котором рассказывают, что мы рассоримся из-за расы в тот миг, когда случится кризис», — добавил Маккей.