NYT рассказала о цели тайного визита главы ЦРУ на Украину

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс посетил Украину с секретным визитом, чтобы «успокоить украинских лидеров». Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, Уильям Бернс приехал на Украину с тайным визитом «в прошлый четверг», 22 февраля.

Его поездка стала «десятой после вторжения» и была призвана «успокоить украинских лидеров», говорится в статье.

Газета со ссылкой на свои источники также отмечает важность Украины в плане предоставления разведывательной информации о России и подчеркивает, что «если республиканцы в Конгрессе прекратят военное финансирование Киева, ЦРУ, возможно, придется сократить расходы».

Ранее Сенат проголосовал за пакет помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов. После этого законопроект должен отправиться в Палату представителей. Однако спикер палаты, республиканец Майк Джонсон продолжает критиковать пакет помощи и настаивать, что он должен сопровождаться серьезными изменениями в пограничной политике США.