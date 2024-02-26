Генсек ООН: над человечеством вновь нависла тень ядерной угрозы

Тень ядерного апокалипсиса, которая нависала над человечеством в прошлом веке, вновь вернулась. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Геополитические разногласия, неистовая гонка вооружений <...> привели к полному тупику, - сказал он, выступая на Конференции по разоружению. - Военные разрабатывают новые ужасающие технологии, включая искусственный интеллект и автономные системы вооружений <...>. Ядерная тень, что нависала над человечеством в прошлом веке, вернулась".

По словам главы всемирной организации, "некоторые лидеры регулярно намекают на то, что они готовы выпустить на волю ядерный ад".

"Это возмутительная угроза, которую мир должен ясно осудить", - добавил он.

Помимо этого, Гутерриш вновь призвал к выполнению всех обязательств по разоружению, в том числе в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, а также к вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

18 октября 2023 года американское Минэнерго сообщило, что в Неваде был произведен "подземный химический взрыв с целью улучшения возможностей США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру". Директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что, по мнению России, США не отказываются от идеи провести ядерное испытание.