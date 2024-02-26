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Норвежский лайнер помещен на карантин у Маврикия из-за подозрения на холеру

Круизный лайнер Norwegian Dawn помещен на карантин у острова Маврикий в Индийском океане в связи с подозрением на вспышку холеры среди пассажиров. Об этом пишет издание USA Today.

Норвежский лайнер помещен на карантин из-за подозрения на холеру
© globallookpress.com

По данным представителя компании Norwegian Cruise Line Holding Ltd., проблемы на борту были выявлены во время рейса 13 февраля.

«У небольшого числа гостей возникли легкие симптомы заболевания, связанного с желудком. По возвращении в Порт-Луи на острове Маврикий руководство судна встретилось с местными властями», - говорится в заявлении.

В итоге власти острова потребовали проведения «дополнительного тестирования перед разрешением на въезд» и высадка пассажиров была отложена до 27 февраля, уточнил сотрудник компании.

В ВОЗ заявили об очень высоком риске распространения холеры в мире

Он заверил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности находящихся на борту пассажиров, также усилен санитарный контроль.

В свою очередь газета Le Mauricien сообщила о том, что врачи поднялись на борт судна и взяли пробы у 15 человек. Анализ займет 48 часов.

На борту Norwegian Dawn находятся 2184 пассажира и 1026 членов экипажа. При этом около 2000 пассажиров должны были завершить свой круиз, высадившись на Маврикии 25 февраля. Ожидалось, что на борт судна в Порт-Луи поднимутся 2279 новых пассажиров. В настоящее время все ожидающие начала круиза размещены в отелях.

В Norwegian Cruise Line Holding Ltd. сообщили, что «предоставляют гостям бесплатное проживание в отелях до тех пор, пока они не смогут подняться на борт», а также оказывают помощь тем, кто вынужден ожидать результатов тестирования на корабле, «в дальнейшем планировании поездок».

По данным Всемирной организации здравоохранения только в январе 2024 года в 10 странах Африки были зарегистрированы 26 тысяч случаев заболевания холерой и 700 смертей. Представитель африканского бюро ВОЗ Фиона Брака заявила, что риск распространения заболевания на другие государства очень высок.

Вспышки наблюдались в Замбии, Зимбабве, Мозамбике, Танзании, Демократической Республике Конго, Эфиопии и Нигерии.

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