Норвежский лайнер помещен на карантин из-за подозрения на холеру

Круизный лайнер Norwegian Dawn помещен на карантин у острова Маврикий в Индийском океане в связи с подозрением на вспышку холеры среди пассажиров. Об этом пишет издание USA Today.

По данным представителя компании Norwegian Cruise Line Holding Ltd., проблемы на борту были выявлены во время рейса 13 февраля.

«У небольшого числа гостей возникли легкие симптомы заболевания, связанного с желудком. По возвращении в Порт-Луи на острове Маврикий руководство судна встретилось с местными властями», - говорится в заявлении.

В итоге власти острова потребовали проведения «дополнительного тестирования перед разрешением на въезд» и высадка пассажиров была отложена до 27 февраля, уточнил сотрудник компании.

Он заверил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности находящихся на борту пассажиров, также усилен санитарный контроль.

В свою очередь газета Le Mauricien сообщила о том, что врачи поднялись на борт судна и взяли пробы у 15 человек. Анализ займет 48 часов.

На борту Norwegian Dawn находятся 2184 пассажира и 1026 членов экипажа. При этом около 2000 пассажиров должны были завершить свой круиз, высадившись на Маврикии 25 февраля. Ожидалось, что на борт судна в Порт-Луи поднимутся 2279 новых пассажиров. В настоящее время все ожидающие начала круиза размещены в отелях.

В Norwegian Cruise Line Holding Ltd. сообщили, что «предоставляют гостям бесплатное проживание в отелях до тех пор, пока они не смогут подняться на борт», а также оказывают помощь тем, кто вынужден ожидать результатов тестирования на корабле, «в дальнейшем планировании поездок».

По данным Всемирной организации здравоохранения только в январе 2024 года в 10 странах Африки были зарегистрированы 26 тысяч случаев заболевания холерой и 700 смертей. Представитель африканского бюро ВОЗ Фиона Брака заявила, что риск распространения заболевания на другие государства очень высок.