Джо Байден перепутал Россию и Китай
Президент США Джо Байден перепутал Россию и Китай. Видеозапись выступления американского лидера опубликовало издание GB News.
Байден допустил ошибку во время выступления на ежегодном заседании Национальной ассоциации губернаторов. Он рассказывал шутку времен его вице-президентства, когда Соединенные Штаты возглавлял Барак Обама.
«Мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию… Китай. И у нас как раз тогда с Россией были проблемы», — сказал американский лидер.
Байден добавил, что прошел с Си Цзиньпином свыше 27 тысяч километров по всей территории США и по территории Китая.
Это не первая ошибка Байдена за последний месяц. Ранее он перепутал действующего президента Франции Эммануэля Макрона и экс-главу страны Франсуа Миттерана, который скончался в 1996 году. Спустя несколько дней он дважды перепутал бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель с покойным лидером Германии Гельмутом Колем. Позднее он назвал лидера Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси «президентом Мексики».