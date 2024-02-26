Экс-посол США назвал Меркель причастной к развязыванию конфликта на Украине

Боевые действия на Украине удалось бы предотвратить, если бы бывший канцлер Германии Ангела Меркель прислушалась к советам экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил в интервью Frankfurter Allgemeine экс-посол США в Германии Ричард Гренелл.

По словам собеседника издания, Трамп добивался от властей Германии прекращения строительства газопровода «Северный поток - 2», увеличения расходов на оборону и введения новых санкций против Ирана, но Меркель отказалась от этого.

«История показала, что во всех трех случаях он был прав. (…) Если бы она следовала за нами, мы бы не воевали на Украине или в Газе», - уверен Гренелл.

При этом он высказал мнение, что необходим план мирного урегулирования украинского кризиса, однако Москва и Киев вряд ли самостоятельно сядут за стол переговоров в ближайшее время.

«Они не сделают этого сами. Их нужно заставить. Это должны сделать союзники с обеих сторон», - считает бывший посол.

Ранее Меркель уже подверглась критике за неспособность Германии предотвратить конфликт на Украине. Как писали западные СМИ, оппоненты обвинили ее в том, что экс-канцлер довела до критического уровня зависимость экономики от российского газа и в недостаточной степени финансировала немецкое военное ведомство.