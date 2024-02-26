Зеленский раскрыл детали личной встречи с Путиным

Президент России Владимир Путин призывал к прекращению огня в 2019 году на личной встрече, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции «Украина. 2024 год».

По его словам, встреча происходила «как будто в другой жизни».

«Я говорил ему о том, что Минские соглашения не сработают, потому что сама идея отвода войск до линии столкновения не сработает. <...> Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня», — заявил Зеленский.

Он отметил, что не может сказать, удивило ли его что-то в личном контакте с коллегой. Зеленский добавил, что не помнит других деталей встречи.

Встреча лидеров двух стран состоялась в 2019 году на саммите в «нормандском формате» в Париже. Тогда Путин провел двусторонние встречи с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей в то время пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель.