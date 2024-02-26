СМИ: демократ сознался в создании дипфейка Байдена
Политтехнолог, работающий с Демократической партией, заявил, что подделал голос американского лидера Джо Байдена и устроил веерный обзвон избирателей в штате Нью-Гэмпшир, сообщает NBC News.
По данным телеканала, дипфейк, который был создан с помощью искусственного интеллекта, призывал местных демократов не участвовать во внутрипартийных выборах и стал предметом расследования сотрудников полиции. Стив Крамер заявил, что 20 января, за два дня до праймериз в Нью-Гэмпшире, он начал автоматический обзвон пяти тысяч демократов, которые с наибольшей вероятностью пришли бы голосовать. Автоматическая версия голоса Байдена была создана с использованием легкодоступной онлайн-технологии.
Крамер работал в то время с конгрессменом Дином Филлипсом, конкурентом Байдена в борьбе с правом представлять демократов на президентских выборах 2024 года, но никак не связал имя клиента со своим поступком. Филлипс осудил обзвон избирателей дипфейком.
Крамер заявил, что властям следует принять меры, чтобы исключить такие случаи в будущем.