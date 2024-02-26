СМИ: демократ сознался в создании дипфейка Байдена

Политтехнолог, работающий с Демократической партией, заявил, что подделал голос американского лидера Джо Байдена и устроил веерный обзвон избирателей в штате Нью-Гэмпшир, сообщает NBC News.

По данным телеканала, дипфейк, который был создан с помощью искусственного интеллекта, призывал местных демократов не участвовать во внутрипартийных выборах и стал предметом расследования сотрудников полиции. Стив Крамер заявил, что 20 января, за два дня до праймериз в Нью-Гэмпшире, он начал автоматический обзвон пяти тысяч демократов, которые с наибольшей вероятностью пришли бы голосовать. Автоматическая версия голоса Байдена была создана с использованием легкодоступной онлайн-технологии.

Крамер работал в то время с конгрессменом Дином Филлипсом, конкурентом Байдена в борьбе с правом представлять демократов на президентских выборах 2024 года, но никак не связал имя клиента со своим поступком. Филлипс осудил обзвон избирателей дипфейком.