Митинг сторонников экс-президента Бразилии собрал 600 тысяч человек

На центральном проспекте бразильского города Сан-Паулу прошла массовая акция сторонников экс-президента страны Жаира Болсонару. По оценкам представителей военной полиции, в мероприятии приняли участие от 600 до 750 тысяч человек.

Демонстрация была инициирована самим Болсонару на фоне разворачивающегося против него и его окружения судебного расследования о причастности к попытке государственного переворота в январе 2023 года.

В приветственной речи перед сторонниками он опроверг обвинения в свой адрес и призвал власти страны амнистировать участников массовых беспорядков в бразильской столице.

"Я ищу только примирения. Необходима амнистия для тех бедных людей, которые были арестованы в Бразилиа. Мы не хотим, чтобы их дети были сиротами при живых родителях. Мы просим всех 513 депутатов и 81 сенатора принять проект амнистии, чтобы в нашей Бразилии свершилось правосудие", - заявил экс-президент.

Болсонару также не упустил возможности подвергнуть критике внутреннюю политику нынешнего президента страны Луиса Инасио Лулы да Силвы.

"Мы не хотим социализма в Бразилии, мы не можем допустить коммунизм у себя дома. Мы не хотим гендерной идеологии для наших детей, мы хотим уважения частной собственности, мы хотим иметь право на защиту своей жизни, мы хотим иметь право на жизнь с момента зачатия, мы не хотим, чтобы в нашей стране были разрешены наркотики", - отметил Болсонару.