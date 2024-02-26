В Белоруссии завершились выборы

В Белоруссии все местные советы депутатов по итогам прошедших выборов сформированы в полном составе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко .

По его словам, по предварительным результатам, все 1284 местных Совета сформированы в правомочном составе, из них: шесть областных и Минский городской; 118 районных; 10 городские городов областного подчинения; 14 городские городов районного подчинения; восемь поселковых; 1127 сельских.