НАТО хочет захватить бывший СССР: как Запад вмешивается в дела стран СНГ

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал США и другие страны не вмешиваться в дела республики. Так он ответил американскому госсекретарю Энтони Блинкену, обеспокоенному киргизским законом об иноагентах. НАТО заподозрили в продвижении интересов в Закавказье через Ереван, а президент Белоруссии Александр Лукашенко прямо заявил о планах оппозиции захватить часть страны и ввести туда силы Альянса. Как Запад вмешивается в дела стран СНГ — в материале NEWS.ru.

Жапаров попросил не вмешиваться в дела Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал Вашингтон и правительства других стран не вмешиваться во внутренние дела республики. Так он ответил на письмо госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором американский чиновник выразил обеспокоенность законопроектом об иноагентах, рассматриваемом киргизским парламентом. Документ вводит в законодательство термин «иностранный представитель» для некоммерческих организаций (НКО), получающих финансирование из-за рубежа. Предусматривается также создание реестра таких НКО.

Блинкен считает, что принятие документа негативно отразится на состоянии гражданского общества Киргизии. Жапаров выразил сожаление, что у американского госсекретаря нет «объективных» представлений о ситуации с правами и свободами человека в республике. По словам президента, небольшая, но «очень громогласная группа» неправительственных организаций, финансируемых другими странами, «спекулирует на своих трудностях и гонениях». Они также часто распространяют среди народа недостоверную информацию, что «приводит к судебным тяжбам по иску потерпевших и оболганных».

Жапаров подчеркнул, что концепция документа близка к сути американского закона об иноагентах (Foreign Agents Registration Act, FARA), принятого еще в 1938 году. Киргизский лидер отметил, что в FARA статус иностранного агента предусмотрен не только для СМИ, но и для других юридических и физических лиц.

«Нарушения — задержка регистрации или отказ от нее — чреваты не только административным, но и уголовным наказанием. В этой связи не может не возникнуть вопрос: почему вам можно, а нам нельзя?» — приводит слова Жапарова его пресс-секретарь в соцсетях.

«Вашингтон это раздражает»

Как заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Чепа, в Киргизии работает огромное количество некоммерческих организаций, финансируемых США.

«Сколько раз я там был наблюдателем на выборах, столько раз я видел, как они работали, как четко налаживали работу во время пандемии коронавируса по интернету, как они перечисляли в республику деньги. Самолеты прилетали с деньгами. В аэропорту стояли столики, где принимали наблюдателей от их структур. Поэтому, естественно, для них это определенный удар. Американцев раздражает, что кто-то пытается им мешать», — сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул: каждая страна заинтересована в том, чтобы видеть, кто финансирует организации, находящиеся на ее территории, и с какой целью.

Замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин рассказал NEWS.ru, что США активно создавали центры влияния в Киргизии и это не могло не вызвать обеспокоенность в Бишкеке. Блинкен же «защищает модель противозаконного и насильственного давления, то есть центры влияния, финансируемые из-за рубежа», заявил политолог. По его словам, работа этих центров неоднократно «способствовала возникновению беспорядков и попыток госпереворота в Киргизии».

«Поэтому сейчас в Киргизии идет достаточно напряженная дискуссия о законе об иностранных агентах, который направлен на то, чтобы ограничить насильственное влияние со стороны зарубежных стран на внутреннюю политику. В то же время он направлен на то, чтобы не создать серьезных препятствий для деятельности неполитических неправительственных организаций гуманитарного плана», — пояснил эксперт.

За что посла ЕС вызвали в МИД Азербайджана

О попытках внешнего вмешательства сообщили и в Азербайджане — в феврале стало известно о вызове в азербайджанский МИД посла ЕС в республике Петера Михалко. Поводом стала деятельность мониторинговой миссии Евросоюза в Армении (EUMA), запущенной в январе 2023 года. В ЕС целью EUMA называли в том числе содействие стабильности в приграничных армянских регионах и помощь в нормализации отношений между Ереваном и Баку. При этом, как заявили в МИД Азербайджана европейскому послу, на самом деле миссия «широко использовалась как инструмент антиазербайджанской пропаганды».

По данным ведомства, EUMA помогала организовывать визиты в приграничные регионы различных официальных лиц из ЕС и неофициальных организаций. В свою очередь они использовались для распространения «антиазербайджанской ненависти и тиражирования необоснованной азербайджанофобии».

«К стороне ЕС был обращен настоятельный призыв принять все необходимые меры, чтобы EUMA, развернутая на территории Армении, действовала строго как нейтральная гражданская и невооруженная миссия в соответствии с ее заявленным мандатом и воздерживалась от любой деятельности, которая была бы направлена против суверенитета, территориальной целостности Азербайджана или каким-либо иным образом затрагивала его законные интересы безопасности», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

«Запад работает нагло и бесцеремонно»

Как заявил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев, Запад «днюет и ночует в постсоветских республиках».

«Как в 90-е годы у нас, западные страны там работают без всяких ограничений, платят оппозиции, коррумпируют бизнес, запугивают власти», — сказал он NEWS.ru.

По словам парламентария, все это они «делают как бандиты — нагло и бесцеремонно». Кроме того, как отметил Матвейчев, местные американские послы ведут себя «как правители, как прокураторы Иудеи, которые все решают».

«Конечно, это унижает достоинство постсоветских народов», — подчеркнул он.

Как отметил Жарихин, «все пытаются оказать влияние друг на друга», но России, например, ничего не нужно для этого делать специально.

«Она влияет самим фактом своего существования. И Запад тоже влияет фактом своего относительного процветания, хотя оно постепенно заканчивается. Это вещь вполне законная и возмущения не вызывает. Возмущения вызывают незаконные действия, когда не за счет личного примера, а за счет действий на территории других стран через те же НКО осуществляется прямое воздействие, по сути, вербовка агентов влияния», — сказал эксперт.

Как США окучивают страны СНГ

Ранее о вмешательстве США в отношения стран СНГ и РФ говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, речь идет в том числе о странах Средней Азии, которые «постоянно окучивают» эмиссары из Вашингтона. Как отметил представитель Кремля, на них оказывают «прямое, ничем не прикрытое и достаточно агрессивное давление в плане предупреждения их относительно возможных последствий сотрудничества» с Россией.

«С нашей точки зрения, это не что иное, как вмешательство и в наши двусторонние отношения с этими странами», — приводит его слова РИА «Новости».

Некоторые из этих стран подпадали и под американские санкции из-за сотрудничества с РФ. Например, в прошлом году ограничения ввели против Киргизии. С начала спецоперации России на Украине санкции применили и в отношении Белоруссии. Молдавия, получившая статус кандидата в ЕС, вовсе находится в процессе выхода из СНГ. В ноябре прошлого года она сама присоединилась к индивидуальным ограничениям Совета Евросоюза против Москвы. В ответ на это РФ запретила въезд ряду официальных лиц республики.

Кроме того, в октябре прошлого года глава МИД России Сергей Лавров обвинил Североатлантический альянс в попытках продвигать свои интересы в Закавказье через Армению. В частности, по словам министра, в республике искусственно нагнетаются антироссийские настроения через множество неправительственных организаций, созданных там за последние годы.

При этом, по словам президента РФ Владимира Путина, экономические связи и обмены в рамках СНГ последовательно расширяются.