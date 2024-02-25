В США предрекли объявление Трампу импичмента в случае его победы

"Все, кто заботится об Америке, об американском народе, о наших заработанных трудом долларах, приготовьтесь к тому, что вас будут называть пророссийскими, потому что демократы знают, что Трамп победит, и готовятся не признавать его избрание, а также объявить импичмент, когда он снова станет президентом", - написала она на своей странице в X.