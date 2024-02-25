Сооснователю Google предъявили иск о причинении смерти по неосторожности

Сооснователь Google Сергей Брин получил иск о причинении смерти по неосторожности от вдовы одного из двух пилотов, погибших в авиакатастрофе у побережья Калифорнии в мае 2023 года. В иске, поданном Марией Магдаленой Оларте, техномагнат, компания Google и другие стороны обвиняются в халатности и последующих действиях в связи с трагедией.

В иске утверждается, что в крушении гидросамолета Брина стоимостью 8 миллионов долларов во время рейса из Калифорнии на Фиджи была виновата плохо установленная вспомогательная топливная система. В жалобе утверждается, что система, установленная для увеличения дальности полета самолета, была «сделана по памяти» механиком в обход стандартных процедур и не соответствовала правилам Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Согласно иску, пилоты Лэнс Маклин и Дин Рашфедлт перевозили самолет для Брина, когда топливная система дала сбой. Самолет упал в океан при попытке вернуться в Калифорнию, и, несмотря на то, что береговая охрана прибыла в течение нескольких минут, ни одного из пилотов не удалось извлечь из затопленных обломков.