Госдеп назвал выборы в Белоруссии «фиктивными»

США считают выборы в Белоруссии «фиктивными», проводившимися «в атмосфере страха», заявили в Госдепе.

США осудили выборы, а также заявили, что выборы «не могут быть названы демократическими», передает РИА «Новости» заявление официального представителя внешнеполитического ведомства Мэттью Миллера.

Госдепартамент обвинил власти Белоруссии в отказе в регистрации всем независимым политическим партиям, запрете на проведение голосования за рубежом, отказе допустить наблюдателей от ОБСЕ.

В единый день голосования граждане Белоруссии должны были избрать 12,514 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет.