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Зеленский обвинил Трампа в поддержке России

Владимир Зеленский заявил, что не понимает, почему бывший президент США Дональд Трамп поддерживает Владимира Путина. Его слова приводит телеканал CNN.

Зеленский обвинил Трампа в поддержке России
© globallookpress.com

Украинский лидер добавил, что знает Путина лучше, чем Трамп, потому что воевал с российским президентом.

«Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда. Я лучше понимаю», - сказал он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин при на встрече в 2019 году призывал к прекращению огня в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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