Зеленский обвинил Трампа в поддержке России

Владимир Зеленский заявил, что не понимает, почему бывший президент США Дональд Трамп поддерживает Владимира Путина. Его слова приводит телеканал CNN.

Украинский лидер добавил, что знает Путина лучше, чем Трамп, потому что воевал с российским президентом.

«Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда. Я лучше понимаю», - сказал он.