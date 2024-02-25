Премьер Йемена бен Мубарак отправился с визитом в Москву

Премьер-министр, министр иностранных дел международно признанного правительства Йемена Ахмед бен Мубарак отправился в Москву с визитом. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщает портал Saba News.

— Премьер-министр, министр иностранных дел Йемена Ахмед бен Мубарак вылетел из временной столицы Адена и направился в Москву с официальным визитом в ответ на приглашение, которое он получил от российской стороны, — говорится в материале.

С ними Ахмед бен Мубарак обсудит отношения между двумя странами и помощь России в урегулировании ситуации в Йемене, передает Saba News .

Конфликт между Израилем и Палестиной, начавшийся в октябре прошлого года, резко расширил географию. В противостояние вовлечены йеменские хуситы, США, Великобритания, а также Иран, Пакистан, Ирак. Во что выльется конфликт на Ближнем Востоке и какой позиции должна придерживаться Россия — в материале «Вечерней Москвы».