Нетаньяху: операция ЦАХАЛ в Рафахе неизбежна
Военная операция ЦАХАЛ в городе Рафахе на юге сектора Газа будет проведена при любых обстоятельствах, заявил в интервью телеканалу CBS премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Ранее в США призвали Тель-Авив не вводить войска в Рафах, ставший основным центром размещения беженцев, прибывших из остальной части анклава. В общей сложности, в нем нашли убежище порядка 1 млн человек.
Премьер отметил, что если Израилю удастся заключить сделку с палестинским движением ХАМАС о временном перемирии и обмене заложниками, то операция в городе будет отложена на некоторое время.
Вместе с тем, заметил глава правительства, вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение или нет, операция будет проведена.
По его оценке, операция позволит значительно быстрее добиться полной победы над правящим в секторе Газа движением ХАМАС. Он добавил, что в случае ее успешного проведения до победы останутся «не месяцы, а недели».