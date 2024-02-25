Нетаньяху: операция ЦАХАЛ в Рафахе неизбежна

Военная операция ЦАХАЛ в городе Рафахе на юге сектора Газа будет проведена при любых обстоятельствах, заявил в интервью телеканалу CBS премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Ранее в США призвали Тель-Авив не вводить войска в Рафах, ставший основным центром размещения беженцев, прибывших из остальной части анклава. В общей сложности, в нем нашли убежище порядка 1 млн человек.

Премьер отметил, что если Израилю удастся заключить сделку с палестинским движением ХАМАС о временном перемирии и обмене заложниками, то операция в городе будет отложена на некоторое время.

Вместе с тем, заметил глава правительства, вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение или нет, операция будет проведена.