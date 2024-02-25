В Белом доме заявили, что опасаются вмешательства России в выборы

У Белого дома нет доказательств того, что Россия намерена вмешаться в американские президентские выборы — 2024, «но, конечно, есть опасения». Об этом в воскресенье в интервью NBC заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан высказался в программе «Встреча с прессой». Ведущая спросила у него, есть ли у Вашингтона доказательства того, что Россия попытается вмешаться в предстоящие выборы.

«Я не могу говорить о доказательствах сегодня, но я, несомненно, могу сказать об имеющихся опасениях», — заявил советник.

По его словам, речь идет о национальной безопасности, «о чужой стране, иностранном противнике, стремящемся манипулировать политикой и демократией Соединенных Штатов Америки».

Он также сказал, что администрация Байдена будет «бдительна» и постарается предотвратить вмешательство в выборы. Для этого она «будет взаимодействовать с Конгрессом на двухпартийной основе, потому что это должно быть выше политики».

«Его замечания прозвучали в тот момент, когда высокопоставленные представители национальной безопасности и разведки США предупреждают, что, несмотря на украинский кризис, Россия все равно попытается вмешаться в выборы в США», — сообщает сайт телеканала.

При этом в NBC считают, что Россия — не единственная страна, якобы «пытающаяся сеять хаос». Прошлогодний анализ Microsoft показал, что «злоумышленники в Иране и Китае также используют искусственный интеллект для координации кибератак».

В Москве не раз опровергали заявления властей США о «российском вмешательстве в выборы», отмечая, что западные политики и спецслужбы используют данный антироссийский нарратив в своих целях.