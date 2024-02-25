Зеленский: РФ может не принять итоговый документ мирного саммита по Украине

Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции, что на предстоящем саммите по украинской «формуле мира» будет принят итоговый документ, который будет предложено подписать участникам мероприятия и заинтересованным сторонам. Об этом пишет РИА «Новости».

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Украинский лидер подчеркнул, что любые инициативы в сфере дипломатического урегулирования конфликта могут исходить только от Украины.

Зеленский добавил, что Киеву следует придерживаться этого принципа и не допускать, чтобы кто-либо навязывал форматы мирных переговоров.

По его словам, саммит пройдет весной. Он уточнил, что соглашение будет предложено подписать не только участникам, но и России.

«Страны подготовят этот документ. Но это не означает, что Россия примет документ», — признал Зеленский.