Блинкен объяснил, почему ситуацию в секторе Газа не считают геноцидом

Блинкен: Вашингтон не считает геноцидом происходящее в Газе
Соединенные Штаты не считают геноцидом палестинского населения ситуацию в секторе Газа, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.
Чиновник напомнил, что Вашингтон неоднократно высказывался по вопросам геноцида. В частности, официальные лица детально изложили позицию страны по ситуации с уйгурами в Китае и с рохинджа в Мьянме.
«В то же время у нас и у других также была возможность, в том числе в Международном суде [ООН], четко дать понять, что в случае с Газой речи об этом [геноциде] попросту не идет», — отметил Блинкен.
Напомним, что лидеры стран Запада обвиняют власти КНР в серьезных нарушениях прав человека и геноциде в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин категорически отвергает такие обвинения.
Кроме того, западные страны критикуют власти Мьянмы за преследование представителей народности рохинджа по религиозным и демографическим причинам.