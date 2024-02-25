Берлин связался с Мадридом из-за расследования убийства пилота Ми-8 Кузьминова

Спецслужбы ФРГ находятся в контакте с испанскими коллегами, задействованными в расследовании убийства перебежчика Максима Кузьминова, рассказала в интервью Bild глава немецкого МВД Нэнси Фезер.

Кузьминов в августе 2023 года угнал на территорию Украины вертолет Ми-8 с экипажем. За свои действия он получил гарантии безопасности, новые документы, денежное вознаграждение в размере $500 тыс.

В феврале 2024 года полиция обнаружила тело летчика с огнестрельными ранениями в гараже жилого дома в испанской провинции Аликанте.

«Наши органы безопасности находятся в контакте с испанскими властями. Расследование убийства российского перебежчика там идет полным ходом», — пояснила Фезер.

Министр уточнила, что ФРГ занимается обеспечением безопасности россиян, которые уехали из России по политическим причинам и получили убежище.