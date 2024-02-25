Президент Чехии разрешил 20 гражданам республики присоединиться к ВСУ

Президент Чехии Петр Павел разрешил 20 гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) и отклонил еще 56 таких запросов.

"Разрешение служить в украинской армии было выдано 20 гражданам, 56 заявлений с этой просьбой было отклонено по рекомендациям министерств обороны и внутренних дел", - сказал глава государства в программе "Без пяти минут 12" телеканала Nova.

По его словам, Запад оказывает недостаточную материальную помощь ВСУ. В последние годы демократические страны выделяли недостаточно средств и для укрепления собственной обороноспособности, считает Павел. Он также сказал, что в текущий момент не опасается распространения украинского конфликта на государства - члены НАТО. Евросоюз, по словам Павела, за последние два года не произвел ни одного нового танка, а производство крупнокалиберных боеприпасов в странах сообщества значительно отстает от их выпуска в РФ.

"У нас действительно испытывается дефицит в возможностях поддержки Украины, но и прежде всего в обеспечении собственной боеспособности и обороноспособности", - сказал президент.

Как прогнозирует Павел, конфликт на Украине не завершится в ближайшей перспективе, так как Киев и Москва, по его мнению, не способны достичь своих целей. Переговоры об урегулировании, как предполагает президент, начнутся по причине усталости обеих сторон от военного конфликта.

СМИ Чехии проинформировали ранее, что предшественник занявшего 9 марта 2023 года пост главы государства Павела Милош Земан выдал с 24 февраля 2022 года гражданам республики 132 разрешения присоединиться к ВСУ. Между тем не известно, сколько из получивших разрешения действительно отправились на Украину. Чешское законодательство исключает возможность участия граждан республики в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения президента. Это правило может распространяться на имеющих вид на жительство иностранцев.