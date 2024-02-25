МИД Сербии направил Хорватии протестную ноту из-за обвинений в помощи РФ

Власти Сербии направили Хорватии ноту протеста в связи с высказываниями главы хорватского МИД Гордана Грлич-Радмана о связях Москвы и Белграда. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики.

Ранее Грлич-Радман призвал сербские власти «перестать сидеть на двух стульях». Кроме того, он назвал президента Сербии Александра Вучича «российским сателлитом».

В ведомстве подчеркнули, что Белград проводит суверенную и независимую внешнюю политику, руководствуется интересами сербов. Ни Сербия, ни Вучич не являются ничьими «трабантами» (пособниками, куклами), добавили в МИД.

Вместе с тем, отметили в пресс-службе, Хорватия в годы Второй мировой войны была самым верным «трабантом» Австро-Венгрии и нацистской Германии.

В МИД пояснили, что Хорватии направляется протестная нота с осуждением «постыдного заявления».

«Сербия решила не предавать братьев и не вводить санкции против России, это не сидение на двух стульях, это – характер и позиция, но Хорватия с трудом может этого понять, у нее нет братьев, только хозяева», — заметил лидер «Движения социалистов» Александр Вулин.