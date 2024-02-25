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Мэр Лондона призвал конфисковать имущество россиян на сумму в 1,4 млрд долларов

Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Британии конфисковать имущество россиян, потратит средства он предложил на обеспечение жильем беженцев из Украины, сообщает радиостанция LBC.

Мэр Лондона призвал конфисковать имущество россиян на сумму в 1,4 млрд долларов
© globallookpress.com

Утверждается, что Хан направил письмо министру по делам социально-экономического развития Майклу Гоуву, в котором призвал правительство конфисковать активы россиян в размере 1,4 млрд долларов. Вырученные деньги он предложил направить на финансирование 4 тыс. домов, передает РИА «Новости».

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Ранее газета Politico со ссылкой источники сообщала, что пока нет решения по поводу мер по использованию замороженных российских активов для Украины.

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