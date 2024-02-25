Папа Римский выступил с заявлением по конфликту на Украине

Папа Римский Франциск в воскресенье, 25 февраля, вновь призвал к скорейшему завершению конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

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Понтифик напомнил, что два года назад начался полномасштабный конфликт на Украине, который принес много разрушений и слез.

«[Противостояние] становится невероятно долгим, и ему пока не видно конца», — отметил Франциск.

По оценке священнослужителя, украинский конфликт не только разрушает тот регион Европы, но и «вызывает всемирную волну страха и ненависти».

Папа Римский призвал стороны найти «хоть немного человечности» с тем, чтобы создать условия для дипломатического разрешения ситуации в регионе.