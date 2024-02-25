Трамп намекнул, что депортирует принца Гарри из США, если станет президентом
Дональд Трамп заявил, что королевская семья была «слишком милостива» к принцу Гарри и намекнул, что, возможно, депортирует его из США, если придет к власти. Об этом экс-президент США сказал в интервью газете The Daily Express US.
Издание пишет, что Трамп «был в ярости» из-за того, что администрация Джо Байдена «защитила Гарри», при рассмотрении в суде иска о законности его въезда в США.
«Я бы не стал его защищать. Он предал Королеву. Это непростительно. Если бы это зависело от меня, он остался бы в одиночестве», — сказал Трамп.
Таким образом экс-президент намекнул, что может депортировать принца Гарри, если будет избран на предстоящих выборах.
Кроме того, Трамп считает, что королевская семья «была слишком милостива к нему после того, что он сделал».
Комментарии Трампа прозвучали через 24 часа после того, как Гарри предстал перед американским судом.
В минувшем январе принц опубликовал книгу «Запасной» и признался в ней, что употреблял наркотики. Однако, подавая иммиграционные документы в США, он умолчал о данном пристрастии.
После этого Фонд наследия в Вашингтоне подал иск против департамента внутренней безопасности Байдена.
Фонд утверждает, что в соответствии с иммиграционным законодательством США доказательства употребления наркотиков в прошлом могут быть использованы как основания для отказа в выдаче визы.