В Шри-Ланке начали расследование из-за непродления виз россиянам

Власти Шри-Ланки проведут расследование из-за действий чиновников иммиграционного департамента, отказавшихся продлевать визы российским туристам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным прессы, правительство Шри-Ланки официально не отменяло визы, ранее предоставленные туристам из России и Украины.

Однако недавно департамент иммиграции Шри-Ланки без предварительного согласования с правительством выдал россиянам и украинцам уведомления о том, что они должны покинуть остров в течение 14 дней. Генеральный комиссар по иммиграции Харша Илукпития назвал крайний срок отъезда — 7 марта.

В итоге президент Ранил Викрамасингхе распорядился провести расследование, касающееся действий миграционного департамента.

В октябре правительство Шри-Ланки одобрило выдачу бесплатных виз для туристов из России, Индии, Китая и ряда других стран. Пилотный проект будет действовать до 31 марта.