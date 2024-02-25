Явка на выборах депутатов в Беларуси по состоянию на 14:00 составила 59,17%. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Балдовская, передает «МИР 24».

25 февраля в Беларуси впервые проводится Единый день голосования. За кандидатов в парламент и местные Советы избиратели голосуют с восьми часов утра. Общее число граждан, включенных в списки для голосования, – свыше 6,9 миллиона человек. Планируется выбрать 110 депутатов в Палату представителей и более 12,5 тысячи в местные Советы депутатов. Избирательные участки закроются в 20:00 по минскому времени.