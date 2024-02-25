Лукашенко высказался о возможности слияния России и Белоруссии

Ни в России, ни в Белоруссии не поддержат идею слияния государств, так как подобный шаг плохо отразится на обеих странах, заявил президент республики Александр Лукашенко. При этом, по его словам, которые передает агентство БелТА, РФ и Белоруссия могут создать объединение, которое сделает оба государства сильнее, поскольку общая безопасность — "это святое".

Два суверенных, независимых государства. Мы умные люди, чтобы создать такое объединение, чтобы мы были сильнее, — заявил Лукашенко.

Ранее президент заявил, что противникам нынешней власти в Белоруссии не удастся реализовать ни один из вариантов ее свержения. На избирательном участке после голосования на выборах в парламент и местные советы в беседе с журналистами он подчеркнул, что страна умеет делать выводы из прежних ошибок.