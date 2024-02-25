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Лукашенко: «ОДКБ не рухнет без Армении»

В Белоруссии «абсолютно спокойно» отреагировали на заявления армянской стороны о приостановке членства в ОДКБ. Об этом сказал президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Лукашенко отреагировал на заморозку участия Армении в ОДКБ
© РИА Новости

«Не захотят они быть в ОДКБ — оно не рухнет, не разрушится», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что официальных уведомлений от Еревана на этот счет пока не поступало, и посоветовал армянской стороне не торопиться, «не делать резких движений» и «не замораживать чего-то».

По его словам, «выйти просто, а вот потом зайти будет сложно».

Лукашенко высказался по поводу Армении и ОДКБ на избирательном участке, куда пришел, чтобы проголосовать. В Белоруссии сегодня проходят выборы депутатов Палаты представителей и местных cоветов депутатов.

Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ

На выборах присутствуют наблюдатели стран ОДКБ, кроме Армении.

Два дня назад премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью французскому каналу, и заявил, что страна приостанавливает участие в ОДКБ. Он считает, что организация не выполнила свои обязательства по отношению к республике.

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