Лукашенко отреагировал на заморозку участия Армении в ОДКБ

Лукашенко: «ОДКБ не рухнет без Армении»
В Белоруссии «абсолютно спокойно» отреагировали на заявления армянской стороны о приостановке членства в ОДКБ. Об этом сказал президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
«Не захотят они быть в ОДКБ — оно не рухнет, не разрушится», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что официальных уведомлений от Еревана на этот счет пока не поступало, и посоветовал армянской стороне не торопиться, «не делать резких движений» и «не замораживать чего-то».
По его словам, «выйти просто, а вот потом зайти будет сложно».
Лукашенко высказался по поводу Армении и ОДКБ на избирательном участке, куда пришел, чтобы проголосовать. В Белоруссии сегодня проходят выборы депутатов Палаты представителей и местных cоветов депутатов.
На выборах присутствуют наблюдатели стран ОДКБ, кроме Армении.
Два дня назад премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью французскому каналу, и заявил, что страна приостанавливает участие в ОДКБ. Он считает, что организация не выполнила свои обязательства по отношению к республике.