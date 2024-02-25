Лукашенко отреагировал на заморозку участия Армении в ОДКБ

В Белоруссии «абсолютно спокойно» отреагировали на заявления армянской стороны о приостановке членства в ОДКБ. Об этом сказал президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Не захотят они быть в ОДКБ — оно не рухнет, не разрушится», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что официальных уведомлений от Еревана на этот счет пока не поступало, и посоветовал армянской стороне не торопиться, «не делать резких движений» и «не замораживать чего-то».

По его словам, «выйти просто, а вот потом зайти будет сложно».

Лукашенко высказался по поводу Армении и ОДКБ на избирательном участке, куда пришел, чтобы проголосовать. В Белоруссии сегодня проходят выборы депутатов Палаты представителей и местных cоветов депутатов.

На выборах присутствуют наблюдатели стран ОДКБ, кроме Армении.