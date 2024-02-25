Грузия отмечает «День советской оккупации»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и другие руководители страны возложили цветы к мемориалу юнкеров в селе Коджори близ Тбилиси в связи с тем, что отмечается 103-я годовщина «советской оккупации» – 25 февраля 1921 года части Красной армии, преодолев ожесточенное сопротивление сторонников Грузинской демократической республики, просуществовавшей три года, установили советскую власть, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В связи с этой датой приспущены флаги на всех государственных зданиях. Решающие сражения шли у сел Коджори и Табахмела близ Тбилиси. Удержать столицу Грузии не удалось. По численности красноармейцы во много раз превосходили грузинские отряды. Правительство Грузии выехало в Кутаиси, затем в Батуми, а потом эвакуировалось во Францию. После боев за столицу Грузии, которые в целом шли неделю, 25 февраля в Тбилиси (тогда Тифлис) вошли части 11-й Красной армии.