Лукашенко объявил об участии в выборах президента Беларуси в 2025 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко собирается участвовать в выборы главы государства в 2025 году. Об этом заявил сам политик.

«Пойду, пойду, пойду. Передайте им, что пойду!» — заявил Лукашенко в ответ на вопрос корреспондента « Белта » о возможном участии в выборах.

Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы, на которых глава государства посетил один из избирательных участков в сопровождении своего сына Николая.

На данный момент явка избирателей составляет 43,64%. Лукашенко выразил уверенность в том, что свержение власти в стране будет сложной задачей даже при помощи самого радикального способа. Президент отметил, что в этот раз во время выборов не будет мятежей, поскольку были сделаны выводы из прошлых ошибок.