Украина не планирует использовать переданное Западными странами оружие вооружение по целям на территории Российской Федерации. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

© Вечерняя Москва

— Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской, — приводит слова президента Украины РИА Новости.

Продолжение конфликта на Украине стало «решающим моментом» для поколения стран Запада. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в статье для издания Politico. По его словам, Запад должен проявлять решимость в вопросе поддержки Украины.

Украина пребывает в неопределенности из-за неспособности Конгресса США профинансировать новые поставки оружия. Такое заявление сделала 18 февраля украинский вице-премьер Ольга Стефанишина. Она выразила надежду на то, что подобная дестабилизация разрешится в обозримом будущем.