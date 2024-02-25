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«Не имеет права»: Зеленский сделал заявление об украинских ударах по России

Украина не планирует использовать переданное Западными странами оружие вооружение по целям на территории Российской Федерации. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский сделал заявление об украинских ударах по России
© Вечерняя Москва

— Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской, — приводит слова президента Украины РИА Новости.

Продолжение конфликта на Украине стало «решающим моментом» для поколения стран Запада. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в статье для издания Politico. По его словам, Запад должен проявлять решимость в вопросе поддержки Украины.

МИД России отреагировал на угрозы Зеленского заполучить ядерное оружие

Украина пребывает в неопределенности из-за неспособности Конгресса США профинансировать новые поставки оружия. Такое заявление сделала 18 февраля украинский вице-премьер Ольга Стефанишина. Она выразила надежду на то, что подобная дестабилизация разрешится в обозримом будущем.

22 февраля Владимир Зеленский сообщил, что у него нет плана Б на случай, если Соединенные Штаты Америки не выделят Киеву помощь. Он также подчеркнул, что без помощи западных стран ВСУ будут нести еще большие потери, чем сейчас

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