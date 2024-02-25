«Не имеет права»: Зеленский сделал заявление об украинских ударах по России
Украина не планирует использовать переданное Западными странами оружие вооружение по целям на территории Российской Федерации. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
— Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской, — приводит слова президента Украины РИА Новости.
Продолжение конфликта на Украине стало «решающим моментом» для поколения стран Запада. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в статье для издания Politico. По его словам, Запад должен проявлять решимость в вопросе поддержки Украины.
Украина пребывает в неопределенности из-за неспособности Конгресса США профинансировать новые поставки оружия. Такое заявление сделала 18 февраля украинский вице-премьер Ольга Стефанишина. Она выразила надежду на то, что подобная дестабилизация разрешится в обозримом будущем.
22 февраля Владимир Зеленский сообщил, что у него нет плана Б на случай, если Соединенные Штаты Америки не выделят Киеву помощь. Он также подчеркнул, что без помощи западных стран ВСУ будут нести еще большие потери, чем сейчас