Зеленского высмеяли за наивные надежды на помощь США

«Зеленский только начинает на собственном горьком опыте убеждаться в том, что на тех, кто обещает свою любовь и поддержку, даже „столько, сколько потребуется“, нельзя полагаться. Нетаньяху много лет назад понял, что США — непостоянный союзник», — заявил Фергюсон в материале для агентства Bloomberg.