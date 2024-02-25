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Зеленского высмеяли за наивные надежды на помощь США

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи новичком в политике, только начинает убеждаться на собственном опыте, что нельзя наивно полагаться на тех, кто обещает свою любовь и поддержку, в том числе от США. Об этом заявил старший научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете Найл Фергюсон.

Зеленского высмеяли за наивные надежды на помощь США
©  Официальный сайт президента Украины

«Зеленский только начинает на собственном горьком опыте убеждаться в том, что на тех, кто обещает свою любовь и поддержку, даже „столько, сколько потребуется“, нельзя полагаться. Нетаньяху много лет назад понял, что США — непостоянный союзник», — заявил Фергюсон в материале для агентства Bloomberg.

Он отметил, что нынешний украинский президент по-прежнему является новичком в мировой политике.

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Владимир Зеленский признавал, что у него нет запасного плана в случае отказа США от помощи. В интервью телеканалу Fox News он выразил уверенность в том, что Украина сможет найти альтернативные решения и выжить, но отметил, что без поддержки западных стран ВСУ понесут большие потери.

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