Президент Эстонии объяснил причину отказа от русского языка в школах

Переход русских школ на обучение на эстонском языке — неизбежный процесс, который необходим для того, чтобы у всех учеников были равные возможности, заявил президент Эстонии Алар Карис в речи по случаю Дня независимости республики. По его словам, это также важно для прочного укоренения русскоязычной молодежи в эстонском пространстве. Выступление президента опубликовано на его сайте.

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Переход всех школ на обучение на эстонском языке трудный, но неизбежный. Он создаст для всех молодых людей после окончания школы одинаковые возможности, зависящие не от владения языком, а от знаний, — заявил Карис.

Коренному населению страны необходимо будет принять, что вокруг них есть люди, говорящие на эстонском языке с акцентом, добавил он. Это сделает общество и государство в целом сильнее, уверен глава государства.