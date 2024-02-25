Президент Эстонии объяснил причину отказа от русского языка в школах

Переход русских школ на обучение на эстонском языке — неизбежный процесс, который необходим для того, чтобы у всех учеников были равные возможности, заявил президент Эстонии Алар Карис в речи по случаю Дня независимости республики. По его словам, это также важно для прочного укоренения русскоязычной молодежи в эстонском пространстве. Выступление президента опубликовано на его сайте.
Переход всех школ на обучение на эстонском языке трудный, но неизбежный. Он создаст для всех молодых людей после окончания школы одинаковые возможности, зависящие не от владения языком, а от знаний, — заявил Карис.
Коренному населению страны необходимо будет принять, что вокруг них есть люди, говорящие на эстонском языке с акцентом, добавил он. Это сделает общество и государство в целом сильнее, уверен глава государства.
Ранее спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев заявил, что учащихся школ республики с начальных классов нужно обучать на государственном языке, а не на русском. По его словам, необходимо отказаться от идеи поэтапного внедрения преподавания на киргизском, поскольку оно не дало никаких результатов.