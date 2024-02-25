Трамп пообещал «уволить» Байдена

"Мы собираемся быть здесь 5 ноября и посмотрим на Джо Байдена, и мы посмотрим ему прямо в глаза. Он разрушает нашу страну, и мы скажем: "Джо, ты уволен". Убирайся. Уйди, Джо. Ты уволен", - сказал Трамп.