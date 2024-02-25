Трамп пообещал «уволить» Байдена

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп после победы на праймериз в Южной Каролине выразил уверенность, что одержит победу над нынешним главой государства Джо Байденом на предстоящих выборах. Об этом пишет The Hill.
"Мы собираемся быть здесь 5 ноября и посмотрим на Джо Байдена, и мы посмотрим ему прямо в глаза. Он разрушает нашу страну, и мы скажем: "Джо, ты уволен". Убирайся. Уйди, Джо. Ты уволен", - сказал Трамп.
Трамп также отметил, что никогда не видел Республиканскую партию "столь сплоченной", как сейчас.
"И я просто хочу сказать, что я никогда не видел Республиканскую партию настолько единой, как сейчас", — подчеркнул он.
До этого Трамп заявил, что побеждает на предварительных выборах в штате Южная Каролина.
Дональд Трамп в своей предвыборной речи ранее заговорил о "возмездии" своим политическим оппонентам после победы. Он отметил, что сумеет "вернуть страну". По словам Трампа, для "тяжело работающих американцев" 5 ноября станет новым "днем освобождения".