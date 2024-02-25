Трамп согласился с президентом РФ по поводу Байдена

Для России действительно будет предпочтительнее победа Джо Байдена на президентских выборах в США. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп, выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне, передает ТАСС.

Он напомнил, что много раз беседовал с Владимиром Путиным и хорошо ладил с ним. При этом лидер России на днях заявил, что предпочел бы видеть Байдена на посту президента

«И я с ним согласен. Я согласен, потому что, знаете, я покончил с "Северным потоком". Никто никогда не слышал о "Северном потоке"? Это самый большой газопровод в мире», — сказал он.

Трамп добавил, что позже пришел Байден и «одобрил» «Северный поток», после чего «убил» трубопровод Keystone.

«А потом они говорят, что Трамп слишком добр к России», — пошутил экс-президент США.