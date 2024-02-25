Израиль решил направить делегацию в Катар для обсуждения сделки с ХАМАС

Направить в ближайшее время делегацию Израиля в Катар для продолжения переговоров по сделке по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников решил военный кабинет министров Израиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию Kan.

Как сообщает источник, министры выслушали доклады переговорщиков, обсудили итоги состоявшихся в Париже 23 и 24 февраля консультаций с представителями США, Египта и Катара по продвижению сделки с радикальным движением ХАМАС в ходе селекторного совещания и затем приняли соответствующее решение.

Ранее полиция Израиля сообщила, что задержала более 20 активистов на незаконном антиправительственном митинге в Тель-Авиве. Для подавления митингующих использовались конные отряды и водометы.