В Италии призвали срочно инвестировать в Европу

«За последние годы в глобальном экономическом порядке произошло много глубоких изменений. Эти изменения имеют множество последствий, одно из которых очевидно: нам придется инвестировать огромные суммы за относительно короткое время в Европу», — заявил он.

По мнению итальянского экс-премьера, в настоящее время главной статьей расходов Евросоюза является обороноспособность, в связи с чем необходимо принять ряд мер для того, чтобы покрыть соответствующие траты, а также профинансировать экологический и цифровой переходы.