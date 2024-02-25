Начался первый в истории Белоруссии единый день голосования

Почти 5,5 тысяч избирательных участков открылись в Белоруссии в 08:00 (совпадает с мск) в ходе первого в истории страны единого дня голосования, на котором будут избраны депутаты нижней палаты парламента и местных советов. Все силовые структуры страны переведены на усиленный вариант несения службы, отмечает ТАСС.

На 110 мест в палате представителей Национального собрания претендуют 263 кандидата. За 12 514 мандатов в местных советах поборются 18 802 претендента.

Единый день голосования проводят в соответствии с обновленной конституцией, принятой в феврале 2022 года. Ранее в рамках четырехлетнего электорального периода проводилось несколько избирательных кампаний. Теперь депутаты парламента и местных советов будут избираться одновременно на пять лет.

Избирательным правом в Белоруссии обладают более 6,9 млн человек, избираться в советы и голосовать на местных выборах также могут более 95 тысяч постоянно проживающих в стране россиян. Участки будут открыты до 20:00. Участие в выборах за рубежом не предусмотрено.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал небезосновательными опасения о возможности третьей мировой войны. Он призвал силовиков «ментально и стратегически» готовиться к третьей мировой войне.

Глава республики подчеркнул, что Белоруссии «не нужна война», однако в то же время посоветовал отбросить «иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта». По его словам, нет страны и народа, которые последние десятки лет могли бы чувствовать себя в абсолютной безопасности.