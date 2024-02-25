В США заявили о несоответствии образа России их ожиданиям

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в эфире телеканала CNN рассказала, что Россия в ее нынешнем состоянии не отвечает тому образу, который хотел бы видеть Белый дом.

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«Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели [видеть] партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским», — заявила она.

По ее словам, Соединенные Штаты намерены продолжить «затягивать удавку» ограничительных мер в отношении Москвы с целью добиться ее желания сесть за стол переговоров с Украиной.