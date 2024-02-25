Трамп предрек США проигрыш в третьей мировой войне до ее начала

Соединенные Штаты проиграют третью мировую войну даже до ее начала, если руководить страной останется действующий президент США Джо Байден. Такое мнение высказал бывший американский президент Дональд Трамп, чьи слова передает РИА Новости.

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"Мы проиграем третью мировую войну", - утверждал он на Конференции консервативного политического действия. По мнению бывшего главы государства, США даже не примут участие в гипотетическом сражении, а "сразу его проиграют".

"Если Байден выиграет в 2024 году, предстоит только худшее", - предупреждает Трамп. Как подчеркнул политик, действующий президент не имеет представления, "что происходит на самом деле, зато окружен фашистами".