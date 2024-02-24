Трамп заявил о риске поражения США в третьей мировой войне

"Только представьте себе, еще четыре года Байдена. Дряхлый криводушный Джо Байден вскоре доведет нас до поражения в третьей мировой войне", - считает экс-президент страны. "Я здесь, чтобы освободить эту захваченную в плен страну от Джо Байдена и его банды тиранов, стремящихся уничтожить американскую свободу", - отметил он.



"В первый день работы администрации Трампа во все структуры нашего правительства будет разослан указ: отныне Америка будет на первом, втором, третьем, четвертом и пятом местах. Забота об иностранных государствах может быть на шестом месте, или не быть вовсе", - добавил Трамп. "Верьте мне, когда я обращаюсь к вам с еще одним предупреждением: если криводушный Джо и его приспешники победят в 2024 году, худшее будет еще впереди", - подчеркнул он.