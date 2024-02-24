Хакеры взломали украинский телеканал

«Сегодня в 18:33 телеканал «Прямой» подвергся российской хакерской атаке», — говорится в заявлении телеканала в Telegram.

Отмечается, что в бегущей информационной строке появилась российская пропаганда.

Ранее хакеры из группы RaHDit опубликовали данные 2,6 тыс. сотрудников украинских военкоматов, которые отлавливают граждан Украины для отправки на фронт.