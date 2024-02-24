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Хакеры взломали эфир украинского канала и разместили пророссийские лозунги

Хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой» и разместили пророссийские лозунги.

Хакеры взломали украинский телеканал
© Кадр видео

«Сегодня в 18:33 телеканал «Прямой» подвергся российской хакерской атаке», — говорится в заявлении телеканала в Telegram.

Отмечается, что в бегущей информационной строке появилась российская пропаганда.

Ранее хакеры из группы RaHDit опубликовали данные 2,6 тыс. сотрудников украинских военкоматов, которые отлавливают граждан Украины для отправки на фронт.

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