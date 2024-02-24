В Тель-Авиве задержали пятерых участников антиправительственной акции

"Пять участников беспорядков были арестованы возле комплекса Минобороны в Тель-Авиве", - говорится в сообщении полицейской пресс-службы.



"После беспорядков, начавшихся на улице Каплан, несколько протестующих перекрыли движение и сели на проезжей части, отказываясь подчиняться указаниям полиции.



Сотрудник полиции заявил, что демонстрация является незаконной, и приказал ее разогнать, предоставив нарушителям разумное время для эвакуации", - продолжили в ведомстве.



"Ввиду продолжающихся нарушений порядка полиции пришлось принять меры по эвакуации демонстрантов с дороги", - добавили в пресс-службе.