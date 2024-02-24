Египет построит два лагеря для беженцев в секторе Газа

Египетские власти планируют построить два специальных лагеря для перемещённых лиц в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

«(Египетские власти. — RT) уже приступили к возведению лагеря для беженцев близ города Хан-Юнис в южной части Газы», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что в лагере смогут разместить около 4 тыс. человек.