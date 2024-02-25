ЦИК: явка на выборы в Белоруссии спустя час превысила 43%
Единый день голосования стартовал 25 февраля в Белоруссии. По данным Центральной избирательной комиссии республики, явка избирателей на парламентские и местные выборы уже превысила 43%.
Как следует из опубликованного в Telegram-канале ЦИК Белоруссии сообщения, по состоянию на 09:00 (совпадает с мск) явка избирателей составила 43,64%.
Первый в истории Белоруссии единый день голосования стартовал в 08:00. Сообщалось, что в республике открылось почти 5,5 тыс. избирательных участков.