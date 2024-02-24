ECOWAS решило снять некоторые санкции с Нигера

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) отменило несколько ограничений, введенных против Нигера. Об этом сообщил глава комиссии ECOWAS Омар Алье Туре, передает агентство Reuters.

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По его словам, было принято решение об отмене санкции, связанных с закрытием сухопутных и воздушных границ, запретом на финансовые и торговые транзакции, заморозкой активов Нигера в центробанках и коммерческих банках сообщества. Кроме того, как он уточнил, были сняты ограничения по передвижению чиновников Нигера и членов их семей.

Госпереворот в Нигере случился 26 июля 2023 года. Ответственность за него взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани, который после назвал себя новым главой государства.