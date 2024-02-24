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СМИ: украинские дипломаты пытались ввезти в Венгрию контрабанду

Венгерские таможенники задержали украинских дипломатов на КПП «Чоп — Захонь» таможенного поста «Тиса» за попытку ввоза большой партии контрабандных сигарет. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Украинские дипломаты пытались ввезти в Венгрию контрабандные сигареты
© globallookpress.com

По данным агентства, дипломаты предприняли попытку провезти через границу 283 коробки с контрабандными сигаретами в микроавтобусе, дверь которого была запечатана фальшивой бумажной биркой с указанием дипломатического иммунитета.

Журналисты заметили, что как водитель, так и пассажир обладали украинскими дипломатическими паспортами. Вместе с тем, сотрудниками МИД Украины нарушители не являлись.

В частности, пассажир автобуса оказалась супругой секретаря посольства Украины в Венгрии Дмитрия Шмелева. Таможенники отпустили ее после беседы.

Водитель задержан, предположительно ему не удалось доказать принадлежность к дипмиссии. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Задержанное транспортное средство двигалось в составе колонны. До него через границу был пропущен еще один микроавтобус с украинскими дипломатами и контрабандным табаком.

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