Украинские дипломаты пытались ввезти в Венгрию контрабандные сигареты

Венгерские таможенники задержали украинских дипломатов на КПП «Чоп — Захонь» таможенного поста «Тиса» за попытку ввоза большой партии контрабандных сигарет. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, дипломаты предприняли попытку провезти через границу 283 коробки с контрабандными сигаретами в микроавтобусе, дверь которого была запечатана фальшивой бумажной биркой с указанием дипломатического иммунитета.

Журналисты заметили, что как водитель, так и пассажир обладали украинскими дипломатическими паспортами. Вместе с тем, сотрудниками МИД Украины нарушители не являлись.

В частности, пассажир автобуса оказалась супругой секретаря посольства Украины в Венгрии Дмитрия Шмелева. Таможенники отпустили ее после беседы.

Водитель задержан, предположительно ему не удалось доказать принадлежность к дипмиссии. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.